Президент Польши назвал РФ «ненормальной страной»

По словам Дуды, Россия является страной-агрессором. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Грузии.

Дуда отметил, что планирует поднять тему отношений с РФ на сессиях Генассамблеи ООН и ОБСЕ.

Ранее в мае сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина республики, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

