Президент Польши назвал РФ «ненормальной страной»
Президент Польши Анджей Дуда, комментируя действия России, заявил, что РФ является «ненормальной страной». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Дуды, Россия является страной-агрессором. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Грузии.
Дуда отметил, что планирует поднять тему отношений с РФ на сессиях Генассамблеи ООН и ОБСЕ.
Ранее в мае сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина республики, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- Восемь человек стали жертвами стрельбы в Калифорнии
- Силы Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море
- В Белом доме потребовали более тщательного расследования происхождения COVID-19
- Air France отменила рейс в Москву из-за запрета полетов над Белоруссией
- В Москве задержали двоих высокопоставленных офицеров Росгвардии
- Instagram запустил возможность скрывать лайки
- В Нигерии пропали без вести более ста пассажиров перевернувшегося судна
- Российские хоккеисты обыграли Данию на чемпионате мира
- «Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»
- Власти Подмосковья выплатят компенсации 4 тысячам обманутых дольщиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru