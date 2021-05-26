Президент Польши назвал РФ «ненормальной страной»

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя действия России, заявил, что РФ является «ненормальной страной». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Дуды, Россия является страной-агрессором. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Грузии.

Дуда отметил, что планирует поднять тему отношений с РФ на сессиях Генассамблеи ООН и ОБСЕ.

Ранее в мае сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина республики, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

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