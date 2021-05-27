Песков ответил президенту Польши на слова о «ненормальности» России

Россия не приемлет риторику президента Польши о «ненормальности» России. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия – «дружелюбная и самостоятельная страна».

Ранее польский глава Анджей Дуда высказал мнение, что Россия не является нормальной страной, назвав ее «государством-агрессором».

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил включить Польшу в список недружественных стран.

«А что касается включения Польши в список недружественных стран, то я изначально думал, что очевидно и Польшу надо было в него внести. Я так ответил одному журналисту, не очень бы хотелось гадать, не очень хотелось бы, чтобы еще одна страна была, но я думаю, что следующей страной в списке должна стать Польша», - сказал депутат.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаДмитрий Песков
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