Песков ответил президенту Польши на слова о «ненормальности» России

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил включить Польшу в список недружественных стран.

«А что касается включения Польши в список недружественных стран, то я изначально думал, что очевидно и Польшу надо было в него внести. Я так ответил одному журналисту, не очень бы хотелось гадать, не очень хотелось бы, чтобы еще одна страна была, но я думаю, что следующей страной в списке должна стать Польша», - сказал депутат.

