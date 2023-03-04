Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской народной республике»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в своей речи «переименовала» Россию. Дипломат поделилась мнением в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь Байдена переименовала Россию

Ранее Жан-Пьер заявила на брифинге, что президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на предстоящих переговорах обсудят «вызовы, созданные Российской народной республикой».

«Зомби-апокалипсис», — оценила Захарова видео с высказыванием Жан-Пьер.

Ранее дипломат назвала ложью заявления об обсуждении госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым судьбы осужденного в России американца Пола Уилана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБелый ДомМИД РФМария Захарова
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