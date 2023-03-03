Пресс-секретарь Байдена переименовала Россию

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку в ходе брифинга. Запись опубликована в официальном YouTube-канале.

Байдена долой? В США началась президентская гонка

Отвечая на вопрос журналистов о встрече Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Жан-Пьер назвала Россию «Российской народной республикой».

Пресс-секретарь не заметила своей оговорки и продолжила отвечать на вопрос. Никто из журналистов ее не поправил.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома назвала Барака Обаму действующим президентом США.

Ранее психотерапевт Елизавета Жесткова оценила психическое состояние Байдена, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияБелый ДомСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры