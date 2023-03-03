Пресс-секретарь Байдена переименовала Россию
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер допустила оговорку в ходе брифинга. Запись опубликована в официальном YouTube-канале.
Отвечая на вопрос журналистов о встрече Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Жан-Пьер назвала Россию «Российской народной республикой».
Пресс-секретарь не заметила своей оговорки и продолжила отвечать на вопрос. Никто из журналистов ее не поправил.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома назвала Барака Обаму действующим президентом США.
Ранее психотерапевт Елизавета Жесткова оценила психическое состояние Байдена, пишет НСН.
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