Захарова: Блинкен не говорил с Лавровым об Уилане, такие заявления — ложь

Она отметила, что Блинкен «даже не заикался» на этот счет. По словам Захаровой, заявления Госдепа об «озабоченности» ситуацией вокруг американского гражданина – это ложь.

Ранее Мария Захарова заявила, что в рамках второй сессии саммита глав внешнеполитических ведомств G20 в Индии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен «пообщались на ходу». Она отмечала, что никаких переговоров или встреч между дипломатами не было, сообщает НСН.

