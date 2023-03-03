Захарова: Блинкен не говорил с Лавровым об Уилане, такие заявления — ложь

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Нью-Дели не обсуждал тему осужденного в РФ Пола Уилана. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Она отметила, что Блинкен «даже не заикался» на этот счет. По словам Захаровой, заявления Госдепа об «озабоченности» ситуацией вокруг американского гражданина – это ложь.

Ранее Мария Захарова заявила, что в рамках второй сессии саммита глав внешнеполитических ведомств G20 в Индии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен «пообщались на ходу». Она отмечала, что никаких переговоров или встреч между дипломатами не было, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША
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