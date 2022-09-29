Захарова прокомментировала слова Байдена о желании «покончить» с СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление американского лидера Джо Байдена о намерении «покончить» с трубопроводом «Северный поток – 2», сообщает «РЕН ТВ».

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По словам дипломата, «между "не ввести" и "покончим с этим" есть большая разница», а президент США произнес именно второе.

«Именно поэтому летом Координатор СНБ Белого дома Джон Кирби так беспокоился сокращением поставок по "Северному потоку" из-за неспособности Германии вернуть в Россию турбину и назвал это "примером использования энергоносителей как оружия"? Или он не знал, что проект "заморожен"?» – задалась вопросом представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее в Белом доме заявили, что президент Джо Байден не обещал уничтожить трубопровод «Северный поток-2». Он говорил о том, что не допустит ввода в строй газопровода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденГазопроводМария Захарова
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