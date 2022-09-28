Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге о ЧП на «Северных потоках»
Глава МВД Финляндии Криста Микконен потеряла сознание в ходе брифинга о ЧП, случившихся на газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.
Микконен осела на пол, к ней на помощь подошли несколько людей и вывели ее из зала. Причины ухудшения самочувствия министра пока неизвестны.
В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.
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