Захарова прокомментировала санкции Лондона против патриарха Кирилла
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что власти Великобритании не внесли в свои санкционные списки «ни одного украинского нациста».
По её словам, это всё, что нужно знать «о британском режиме», который ввёл санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Британия внесла в санкционные списки патриарха Кирилла и российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой», - написала Захарова.
Ранее Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла за поддержку спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, а также уполномоченного по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову за «принудительное усыновление и передачу украинских детей», сообщает RT.
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