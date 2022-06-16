Захарова прокомментировала санкции Лондона против патриарха Кирилла

По её словам, это всё, что нужно знать «о британском режиме», который ввёл санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Британия внесла в санкционные списки патриарха Кирилла и российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову. Всё, что вы должны знать о британском режиме, не включившем ни в один санкционный список ни одного украинского нациста с выколотой свастикой», - написала Захарова.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список патриарха Кирилла за поддержку спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, а также уполномоченного по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову за «принудительное усыновление и передачу украинских детей», сообщает RT.