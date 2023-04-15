Захарова прокомментировала решение Польши о запрете импорта зерна с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на решение Польши приостановить импорт зерна в страну с Украины.

«Польша точно исчезнет»: Медведев ответил на слова Моравецкого об ударах Киева

«Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе удавились подавились зерном», — написала дипломат.

В субботу, 15 апреля, кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна.

Ранее экс-президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский заявил «Радиоточке НСН», что польские власти не рассматривают вариант объединения с Украиной.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПольшаМария ЗахароваМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры