Захарова прокомментировала решение Польши о запрете импорта зерна с Украины
15 апреля 202320:22
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на решение Польши приостановить импорт зерна в страну с Украины.
«Коротко о зерновой сделке. Так сказать, иуды к Пасхе удавились подавились зерном», — написала дипломат.
В субботу, 15 апреля, кабмин Польши временно запретил ввоз в страну украинского зерна.
Ранее экс-президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский заявил «Радиоточке НСН», что польские власти не рассматривают вариант объединения с Украиной.
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15 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru