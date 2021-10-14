Захарова прокомментировала реакцию Киева на назначение Поклонской послом РФ в Кабо-Верде
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала реакцию Украины на назначение Натальи Поклонской послом РФ в Кабо-Верде.
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранее замгенерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что Киев будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о н
азначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Экс-депутат Госдумы предложила россиянам посетить островное государство Кабо-Верде.
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