Захарова прокомментировала реакцию Киева на назначение Поклонской послом РФ в Кабо-Верде

«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее замгенерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что Киев будет добиваться экстрадиции Поклонской из Кабо-Верде.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о н

азначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Экс-депутат Госдумы предложила россиянам посетить островное государство Кабо-Верде.

