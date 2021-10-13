Поклонская пригласила россиян в Кабо-Верде
Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в беседе с NEWS.ru предложила россиянам посетить островное государство Кабо-Верде.
Политик отметила, что россияне должны увидеть страну своими глазами и пообещала оказывать содействие, чтобы соотечественники чувствовали себя там комфортно.
Поклонская подчеркнула, что для нее большой честью будет представлять Россию в Кабо-Верде.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Врачи назвали симптомы COVID-19, при которых надо срочно обращаться к врачу
- Поклонская пригласила россиян в Кабо-Верде
- Анджелину Джоли заметили на ночном свидании с бывшим мужем
- В Кремле назвали недопустимыми призывы признать ответственность России за крушение MH17
- Песков: Россия не может поставлять газ в Европу сверх контракта
- МакSим уехала в Крым для паломничества по святым местам
- Япония сделала России представление из-за поездки вице-премьеров на Южные Курилы
- Песков опроверг информацию о российских военных подразделениях в Донбассе
- Стало известно о самочувствии Серова после госпитализации
- Опубликовано видео смертельного ДТП с участием Собчак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru