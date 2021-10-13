Поклонская пригласила россиян в Кабо-Верде

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в беседе с NEWS.ru предложила россиянам посетить островное государство Кабо-Верде.

Политик отметила, что россияне должны увидеть страну своими глазами и пообещала оказывать содействие, чтобы соотечественники чувствовали себя там комфортно.

Поклонская подчеркнула, что для нее большой честью будет представлять Россию в Кабо-Верде.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПосолНаталья Поклонская
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