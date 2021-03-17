Украина назвала возвращение Крыма моральной обязанностью Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия для «возвращения» Крыма Украине, потому что на Германии лежит «моральная обязанность» решить эту проблему, передает РИА Новости.
Моральная обязанность Германии, по мысли посла, состоит в том, что Германия отвечает за преступления нацистов на территории Украины в годы Второй мировой войны.
Так как немецкие войска дважды за 100 лет дважды захватывали Крым, то с учетом этого «колониального опыта» власти Германии должны приложить усилия для возвращения полуострова Украине, считает он.
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