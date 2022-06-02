Захарова прокомментировала попадание в санкционный список США

По её словам, она была уверена, что уже давно находится в американском стоп-листе.

«Визы уже какой год не выдавали нормально. Счетов зарубежных или чего-то подобного у меня нет. Недвижимости тоже. Какой-то очередной перфоманс «партнёров», - написала она.

Ранее Минфин США ввёл санкции против 17 российских граждан, сообщает RT. В чёрный список попали Мария Захарова, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, глава «Северстали» Алексей Мордашов и другие.