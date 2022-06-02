Захарова прокомментировала попадание в санкционный список США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала своё попадание в санкционный список США «очередным перфомансом «партнёров».
По её словам, она была уверена, что уже давно находится в американском стоп-листе.
«Визы уже какой год не выдавали нормально. Счетов зарубежных или чего-то подобного у меня нет. Недвижимости тоже. Какой-то очередной перфоманс «партнёров», - написала она.
Ранее Минфин США ввёл санкции против 17 российских граждан, сообщает RT. В чёрный список попали Мария Захарова, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, глава «Северстали» Алексей Мордашов и другие.
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