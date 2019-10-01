Захарова прокомментировала подписание «формулы Штайнмайера»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представили позицию российского внешнеполитического ведомства по поводу подписания «формулы Штайнмайера», предписывающую особый статус Донбасса.

Как сообщает Интерфакс, Захарова заявила, что ведомство позитивно оценивает подписание документа. Также, по ее словам, в МИД рассчитывают, что это поспособствует дальнейшей реализации минских соглашений.

Такую же позицию ранее озвучил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее стало известно, что Киев подписал «формулу Штайнмайера». Документ представляет собой пакт предложений, подготовленный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Среди предложений предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистия ополченцев.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН отметил выгодность принятого Киевом решения. Однако он также предвосхитил возможные обвинения радикалов в капитуаляции в адрес Зеленского.

