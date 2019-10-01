В Госдуме оценили подписание «формулы Штайнмайера»
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал подписание так называемой "формулы Штайнмайера" по особому статусу Донбасса.
Как сообщает РИА Новости, по мнению депутата, подписание документа позволит сдвинуть минский процесс с мертвой точки и поспособствует возобновлению переговоров в рамках "нормандского формата".
Железняк также подчеркнул важность исполнения в полном объеме всех предписанных положений документа.
Ранее стало известно, что Киев подписал «формулу Штайнмайера». Документ представляет собой пакт предложений, подготовленный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Среди предложений предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистия ополченцев.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН отметил выгодность принятого Киевом решения. Однако он также предвосхитил возможные обвинения радикалов в капитуаляции в адрес Зеленского.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3
- В Госдуме оценили подписание «формулы Штайнмайера»
- На Украине подготовят новый закон об особом статусе Донбасса
- Контактная группа по Украине подписала «формулу Штайнмайера»
- Москва проводила Марка Захарова аплодисментами тысяч людей