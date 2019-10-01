В Госдуме оценили подписание «формулы Штайнмайера»

Железняк также подчеркнул важность исполнения в полном объеме всех предписанных положений документа.

Ранее стало известно, что Киев подписал «формулу Штайнмайера». Документ представляет собой пакт предложений, подготовленный президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером. Среди предложений предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, а также амнистия ополченцев.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в беседе с НСН отметил выгодность принятого Киевом решения. Однако он также предвосхитил возможные обвинения радикалов в капитуаляции в адрес Зеленского.

