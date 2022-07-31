Захарова прокомментировала очередную самоизоляцию Байдена

Лидер США Джо Байден после получения положительного теста на коронавирус продолжит работать на изоляции.

СМИ: Байден вылечился от COVID-19

Он выложил видеоролик со своей немецкой овчаркой по кличке Коммандор. Президент заявил, что чувствует себя нормально и ему нужно немного поработать.

Его слова в своем Telegram-канале прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», – написала дипломат.

Ранее сообщалось, что глава государства возвращается к соблюдению жесткой изоляции. У главы Белого дома нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя «достаточно хорошо».

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусДжо БайденМария Захарова
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