Он выложил видеоролик со своей немецкой овчаркой по кличке Коммандор. Президент заявил, что чувствует себя нормально и ему нужно немного поработать.

Его слова в своем Telegram-канале прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», – написала дипломат.

Ранее сообщалось, что глава государства возвращается к соблюдению жесткой изоляции. У главы Белого дома нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя «достаточно хорошо».

