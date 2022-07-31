Захарова прокомментировала очередную самоизоляцию Байдена
Лидер США Джо Байден после получения положительного теста на коронавирус продолжит работать на изоляции.
Он выложил видеоролик со своей немецкой овчаркой по кличке Коммандор. Президент заявил, что чувствует себя нормально и ему нужно немного поработать.
Его слова в своем Telegram-канале прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Не изолировав изолируемых, изолирующий изолировался на изоляцию в изолятор после изоляции. Скороговорка», – написала дипломат.
Ранее сообщалось, что глава государства возвращается к соблюдению жесткой изоляции. У главы Белого дома нет явных симптомов болезни, он продолжает чувствовать себя «достаточно хорошо».
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