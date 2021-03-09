Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл

МИД России отреагировал на интервью принца Гарри и Меган Маркл.

«Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

По ее словам, даже самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, а британский истеблишмент «находится в сговоре с прессой, а она манипулирует общественным мнением и формирует соответствующее восприятие», которое может не совпадать с реальностью или даже противоречить ей.

В интервью телеведущей Опре Уинфри на канале CBS супруга принца Гарри рассказала, что особы из королевской семьи беспокоились по поводу цвета кожи ее первого ребенка Арчи.

Председатель оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер считает, что общественности необходимо серьезно отнестись к словам герцогини Сассекской Меган Маркл об отношении к расизму при дворе.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Принц ГарриМеган МарклМИД РФМария Захарова
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