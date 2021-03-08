Лидер британской оппозиции призвал серьезно отнестись к заявлениям Меган Маркл о расизме
Председатель оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер считает, что общественности необходимо серьезно отнестись к словам герцогини Сассекской Меган Маркл об отношении к расизму при дворе, пишет ТАСС.
В интервью телеведущей Опре Уинфри на канале CBS супруга принца Гарри рассказала, что особы из королевской семьи беспокоились по поводу цвета кожи ее первого ребенка Арчи.
«Очень печально видеть подобную неурядицу в семье. Темы расизма и психического состояния, которые подняла Меган, очень серьезны. Это напоминание о том, что слишком много людей сталкиваются с расизмом в Британии в XXI веке. К этому нужно отнестись очень серьезно», - заявил Стармер
При этом Опра Уинфри пояснила, что Меган Маркл не имела ввиду королеву Елизавету II или ее супруга принц Филип.
«Это были и не его бабушка, и не его дед», - отметила телеведущая в эфире телеканала CBS.
Интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри на канале CBS вышло в воскресенье вечером. В ходе беседы она рассказала о своем шоке из-за разговоров «о том, насколько темной может быть кожа» ее ожидаемого тогда сына Арчи. Однако, графиня отказалась называть имена членов королевской семьи, потому что огласка им очень навредит.
Маркл и принц Гарри сообщили об отказе от статуса старших членов королевской семьи более года назад. В марте 2020 года пара потеряла титул Их Высочеств и лишилась возможности представлять королеву Елизавету II в поездках. Также семейна пара обязалась вернуть казне более 2,5 миллионов фунтов стерлингов за ремонт загородной резиденции рядом с Виндзорским замком.
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