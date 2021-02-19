Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, не вернутся к исполнению обязанностей членов Британской королевской семьи. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.
Отмечается, что герцог принял решение после беседы с членами королевской семьи.
Из-за отказа вернуться к официальным обязанностям принцу Гарри с женой придется отказаться от работы с рядом благотворительных, спортивных и военных организаций, а также учебных заведений, патронами которых они были. Роли герцога и герцогини перераспределят между другими монаршими особами.
Принц Гарри и Меган Маркл в начале 2020 года объявили о своих планах отказаться от королевских полномочий и обрести финансовую независимость. С апреля они перестали выполнять обязанности членов королевской семьи и посещать официальные мероприятия, напоминает МИР 24.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей
- СМИ: Миллиардеры из РФ не попадут под санкции ЕС из-за Навального
- СМИ: В ЕС не пришли к консенсусу по санкциям из-за Навального
- Почти трёхкратный рост мошенничества в сети отмечен в Москве
- Российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх в Токио под аббревиатурой «ОКР»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru