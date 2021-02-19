Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, не вернутся к исполнению обязанностей членов Британской королевской семьи. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Отмечается, что герцог принял решение после беседы с членами королевской семьи.

Из-за отказа вернуться к официальным обязанностям принцу Гарри с женой придется отказаться от работы с рядом благотворительных, спортивных и военных организаций, а также учебных заведений, патронами которых они были. Роли герцога и герцогини перераспределят между другими монаршими особами.

Принц Гарри и Меган Маркл в начале 2020 года объявили о своих планах отказаться от королевских полномочий и обрести финансовую независимость. С апреля они перестали выполнять обязанности членов королевской семьи и посещать официальные мероприятия, напоминает МИР 24.

