Захарова прокомментировала информацию о встрече G7 с участием России и КНР по Афганистану

У Москвы нет понимания по поводу организации встречи по Афганистану в формате G7 с участием Росси и КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Интерфаксу».

Состоялась встреча лидеров G7 по вопросу Афганистана

«Партнёры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семёрке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семёрки. Всё это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семёрки по России и то неучастию, то участию в формате», — сказала она.

По словам Захаровой, сложившаяся ситуация говорит об «отсутствии у партнёров чёткого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира».

Ранее, 24 августа, президент США Джо Байден на встрече лидеров стран «Большой семерки» не исключил продления миссии США в стране. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на официальный источник в администрации страны.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РоссияВстречаАфганистанПолитикаМария Захарова
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