Захарова прокомментировала информацию о встрече G7 с участием России и КНР по Афганистану
У Москвы нет понимания по поводу организации встречи по Афганистану в формате G7 с участием Росси и КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Интерфаксу».
«Партнёры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семёрке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семёрки. Всё это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семёрки по России и то неучастию, то участию в формате», — сказала она.
По словам Захаровой, сложившаяся ситуация говорит об «отсутствии у партнёров чёткого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира».
Ранее, 24 августа, президент США Джо Байден на встрече лидеров стран «Большой семерки» не исключил продления миссии США в стране. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на официальный источник в администрации страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 645 / сут.
Умерли
187 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+15 256 / сут.
- Захарова прокомментировала информацию о встрече G7 с участием России и КНР по Афганистану
- Йенс Столтенберг выступил против создания единой армии ЕС
- Сплошное разочарование. Зеленский в США расстроил украинцев и мировых экспертов
- Названы сроки наступления бабьего лета в Москве
- Интронизация митрополита Иоанникия прошла в Черногории на фоне протестов. Видео
- Суд запретил Google и Yandex показывать выражение «Умное голосование» в поисковой выдаче
- В России за минувшие сутки выявлены 18 645 новых фактов заражения COVID-19
- В ГИБДД напомнили о новых штрафах за дополнительные динамики в автомобиле
- Россиянина Мингазова после 15 лет в тюрьме Гуантанамо могут репатриировать из ОАЭ
- СМИ: Украинцев удивил Зеленский с презентацией развития страны в Белом доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru