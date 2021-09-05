Захарова прокомментировала информацию о встрече G7 с участием России и КНР по Афганистану

«Партнёры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семёрке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семёрки. Всё это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семёрки по России и то неучастию, то участию в формате», — сказала она.

По словам Захаровой, сложившаяся ситуация говорит об «отсутствии у партнёров чёткого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира».

Ранее, 24 августа, президент США Джо Байден на встрече лидеров стран «Большой семерки» не исключил продления миссии США в стране. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на официальный источник в администрации страны.

