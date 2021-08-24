Состоялась встреча лидеров G7 по вопросу Афганистана
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что онлайн-встреча лидеров G7 по вопросу ситуации в Афганистане состоялась.
"Состоялась важная дискуссия по Афганистану с участием лидеров G7», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Столтенберг отметил, что NATO продолжает координацию действий по обеспечению эффективной эвакуации жителей Афганистана. «Вместе мы должны также обеспечить, чтобы террористические группы снова не могли свободно действовать из Афганистана», - подчеркнул он.
Important discussions on #Afghanistan with @G7 leaders. #NATO is coordinating to ensure effective evacuation. Together we must also ensure that terrorist groups cannot again operate freely from Afghanistan. pic.twitter.com/98q6G4qwHB— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 24, 2021
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