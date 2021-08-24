Состоялась встреча лидеров G7 по вопросу Афганистана

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что онлайн-встреча лидеров G7 по вопросу ситуации в Афганистане состоялась.

"Состоялась важная дискуссия по Афганистану с участием лидеров G7», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Столтенберг отметил, что NATO продолжает координацию действий по обеспечению эффективной эвакуации жителей Афганистана. «Вместе мы должны также обеспечить, чтобы террористические группы снова не могли свободно действовать из Афганистана», - подчеркнул он.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Афганистан
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