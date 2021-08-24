Байден на встрече G7 не исключил продления миссии США в Афганистане

Президент США Джо Байден на встрече лидеров стран "Большой семерки" заявил, что американский военный контингент покинет Афганистан до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на официальный источник в администрации страны.

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На данный момент Байден продолжает придерживаться стратегии, согласно которой военные выйдут из Афганистана к назначенному сроку 31 августа из-за возможности террористического нападения. При этом, по словам источника издания, у США "есть возможность продления этой миссии".

Ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter заявил, что онлайн-встреча лидеров G7 по вопросу ситуации в Афганистане состоялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывания генсека по ситуации в Афганистане, сравнив их с диалогами из комедии "Полицейская академия".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанДжо БайденСША
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