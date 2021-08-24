Байден на встрече G7 не исключил продления миссии США в Афганистане

На данный момент Байден продолжает придерживаться стратегии, согласно которой военные выйдут из Афганистана к назначенному сроку 31 августа из-за возможности террористического нападения. При этом, по словам источника издания, у США "есть возможность продления этой миссии".

Ранее во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter заявил, что онлайн-встреча лидеров G7 по вопросу ситуации в Афганистане состоялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывания генсека по ситуации в Афганистане, сравнив их с диалогами из комедии "Полицейская академия".

