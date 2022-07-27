Захарова прокомментировала бегство Трасс с теледебатов
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент на теледебатах кандидатов на пост премьера Британии, в которых принимала участие глава МИД страны Лиз Трасс, сообщает «РЕН ТВ».
«И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссёр», — заявила российский дипломат.
Дебаты проходили между Лиз Трасс и бывшим министром финансов Риши Сунаком. Их пришлось внезапно прервать во время речи Трасс про Россию. «Если он [президент России] добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии...» — сказала Трасс, после чего ее фраза прервалась грохотом. Как оказалось, ведущая передачи Кейт Маккэн упала в обморок, трансляция была прервана.
Ранее Трасс заявила, что Лондон не должен повторять ошибок в отношениях с КНР, которые были совершены Великобританией с Россией.
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