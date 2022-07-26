Трасс призвала избежать ошибок в отношениях с Китаем, совершенных с Россией

По её словам, речь идёт о стратегической зависимости. «После ужасающих действий Гонконга и самого последнего безобразия – совместной работы с Россией и ее значительной поддержки со стороны Китая в ужасной войне с Украиной… мы должны учиться из ошибок, которые Европа сделала в отношениях с Россией, став зависимой от ее нефти и газа. Мы не можем позволить, что-то же самое случится в отношениях с Китаем», — заявила политик.

Напомним, по итогам голосования заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы за пост премьер-министра Великобритании. В финальный раунд вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

