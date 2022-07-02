Захарова продолжила язвительный диалог с главой МИД Латвии из-за украинского борща

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — обратился Ринкевич к Захаровой в Twitter.

В ответ официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что не явлется гражданкой Латвии, а в самой стране культивируют нетрадиционные отношения в его стране и на то, что не является гражданкой Латвии

«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее борщ, как украинское блюдо, внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает ТАСС.

