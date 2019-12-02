Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России

Однако в беседе с НСН официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о судьбе российского Крыма, который когда-то входил в состав Украины.

«Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», - заключила она.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Он добавил, что если Украина не остановится, России придется ее превентивно уничтожить. О каком именно «уничтожении» Украины шла речь рассказал в беседе с НСН пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин.

