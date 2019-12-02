Захарова ответила Украине на готовность «принять пару областей» России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире НСН ответила на заявления украинского правительства о готовности принять в состав государства «пару областей» России.
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о готовности принять с свой состав пару российских областей. В публикации на своей странице в Twitter он прокомментировал высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что Киев потерял контроль над несколькими областями. В связи с этим вице-премьер сообщил, что Украина не только не потеряла контроль над своими территориями, но и готова «принять пару областей России». По его словам, такое развитие событий позволит восторжествовать исторической справедливости.
Однако в беседе с НСН официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о судьбе российского Крыма, который когда-то входил в состав Украины.
«Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», - заключила она.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Он добавил, что если Украина не остановится, России придется ее превентивно уничтожить. О каком именно «уничтожении» Украины шла речь рассказал в беседе с НСН пресс-секретарь лидера ЛДПР Александр Дюпин.
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