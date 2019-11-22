На Украине не рассматривают «силовой сценарий возвращения» Крыма

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что отношения между РФ и Украиной наладятся только после возврата Крыма. Политик также заявил об уверенности возврата Крыма в состав Украины, когда Россия будет максимально ослаблена.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украина и ряд других стран до сих пор не признают Крым российской территорией.

