Захарова призвала Запад позаботиться о спасении, а не о победе Украины

Западу следует обеспечить спасение Украины, а не «победу» Киева в противостоянии с Россией. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Москва не уважает «суверенное равенство, территориальную целостность других государств» и призвал обеспечить победу Украины.

«Что касается "победы Украины", то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом "спасение"», — прокомментировала дипломат высказывание норвежского министра.

Захарова подчеркнула, что необходимо прекратить поставки вооружений Киеву и не допустить снижения возраста мобилизации на Украине, иначе Запад «ничего не оставит» от страны и ее граждан.

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ФОТО: РИА Новости
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