Захарова призвала Запад позаботиться о спасении, а не о победе Украины
Западу следует обеспечить спасение Украины, а не «победу» Киева в противостоянии с Россией. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Москва не уважает «суверенное равенство, территориальную целостность других государств» и призвал обеспечить победу Украины.
«Что касается "победы Украины", то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом "спасение"», — прокомментировала дипломат высказывание норвежского министра.
Захарова подчеркнула, что необходимо прекратить поставки вооружений Киеву и не допустить снижения возраста мобилизации на Украине, иначе Запад «ничего не оставит» от страны и ее граждан.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения
- В Москве четыре грузовика столкнулись на внешней стороне МКАД
- Захарова призвала Запад позаботиться о спасении, а не о победе Украины
- В подвале завода в Челябинске обнаружили около 1 кг разлившейся ртути
- Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре дрона ВСУ
- СМИ: В Москве правоохранители провели рейды по ночным клубам
- Под Новосибирском съехал в кювет и опрокинулся автобус с 26 пассажирами
- Глава ЦБ Индии: Решение по созданию валюты БРИКС пока не принято
- Россия нарастила ввоз мандаринов из Китая в 2,4 раза
- Кравцов: ЕГЭ упрощает процесс поступления в вузы абитуриентам из регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru