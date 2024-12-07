Захарова призвала Запад позаботиться о спасении, а не о победе Украины

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Москва не уважает «суверенное равенство, территориальную целостность других государств» и призвал обеспечить победу Украины.

«Что касается "победы Украины", то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом "спасение"», — прокомментировала дипломат высказывание норвежского министра.

Захарова подчеркнула, что необходимо прекратить поставки вооружений Киеву и не допустить снижения возраста мобилизации на Украине, иначе Запад «ничего не оставит» от страны и ее граждан.

