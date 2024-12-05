Захарова назвала Зеленского выродком
Украинский лидер Владимир Зеленский решил «поиграть в мирового судью», приняв решение об ограничительных мерах против Грузии за разгон протестующих, сообщила в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.
«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью», — написала дипломат.
«Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — задалась вопросом представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Зеленский осудил ситуацию в Грузии, где продолжаются протесты против политики правящей партии в отношениях с Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru