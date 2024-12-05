Захарова назвала Зеленского выродком

Украинский лидер Владимир Зеленский решил «поиграть в мирового судью», приняв решение об ограничительных мерах против Грузии за разгон протестующих, сообщила в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

После обысков задержали лидера оппозиционной грузинской партии «Ахали» Гварамию

«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью», — написала дипломат.

«Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — задалась вопросом представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Зеленский осудил ситуацию в Грузии, где продолжаются протесты против политики правящей партии в отношениях с Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МИД России
ТЕГИ:ГрузияВладимир ЗеленскийУкраинаМИД РФМария Захарова

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