Захарова призвала СБ ООН создать комиссию по расследованию терактов на «Северных потоках»

Дипломат сообщила, что в Нью-Йорке продолжают работать над российским проектом резолюции об организации независимой комиссии по расследованию терактов.

По словам Захаровой, делегация РФ провела четыре раунда переговоров по этому вопросу. Поиск компромисса продолжится, подчеркнула она.

Также Захарова обратила внимание на данные об обнаружении в экономической зоне Дании предмета, который может быть элементом взрывного устройства. Находка была на расстоянии 30 километров от места теракта.

В интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у США и Великобритании есть подразделения спецназа, способные устроить диверсии наподобие терактов на «Северных потоках», передает НСН.

