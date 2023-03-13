Захарова призвала СБ ООН создать комиссию по расследованию терактов на «Северных потоках»

Совету безопасности ООН необходимо срочно принять резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсий на «Северных потоках». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Еврокомиссия заявила об отсутствии новых данных по утечке на «Северных потоках»

Дипломат сообщила, что в Нью-Йорке продолжают работать над российским проектом резолюции об организации независимой комиссии по расследованию терактов.

По словам Захаровой, делегация РФ провела четыре раунда переговоров по этому вопросу. Поиск компромисса продолжится, подчеркнула она.

Также Захарова обратила внимание на данные об обнаружении в экономической зоне Дании предмета, который может быть элементом взрывного устройства. Находка была на расстоянии 30 километров от места теракта.

В интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у США и Великобритании есть подразделения спецназа, способные устроить диверсии наподобие терактов на «Северных потоках», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСеверный ПотокМария ЗахароваООН
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