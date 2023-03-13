Захарова призвала СБ ООН создать комиссию по расследованию терактов на «Северных потоках»
Совету безопасности ООН необходимо срочно принять резолюцию о создании комиссии по расследованию диверсий на «Северных потоках». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат сообщила, что в Нью-Йорке продолжают работать над российским проектом резолюции об организации независимой комиссии по расследованию терактов.
По словам Захаровой, делегация РФ провела четыре раунда переговоров по этому вопросу. Поиск компромисса продолжится, подчеркнула она.
Также Захарова обратила внимание на данные об обнаружении в экономической зоне Дании предмета, который может быть элементом взрывного устройства. Находка была на расстоянии 30 километров от места теракта.
В интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что у США и Великобритании есть подразделения спецназа, способные устроить диверсии наподобие терактов на «Северных потоках», передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Министр обороны Молдавии заявил об отсутствии военных угроз
- Захарова призвала СБ ООН создать комиссию по расследованию терактов на «Северных потоках»
- В МИД предупредили Сербию об усилении давления США после присоединения к антироссийским санкциям
- В США заявили о больших проблемах ВСУ в Артемовске из-за логистики
- СМИ: США будут чаще вводить санкции против помогающих россиянам из санкционного списка
- Сербский министр потребовал ввести санкции против России
- Украинский МИД объявил открытый конкурс на должности послов
- Украинские военные завершили обучение на танках «Леопард»
- Британский военный корабль приблизился к фрегату Северного флота РФ
- «Будет только хуже»: экс-советник Трампа обвинил Байдена в военном просчете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru