Патрушев: У США и Англии есть спецназ, который мог взорвать «Северные потоки»

Он отметил, что другие страны Североатлантического альянса тоже используют боевых пловцов для совершения диверсий, однако только с одобрения страны, которая диктует основную повестку в НАТО.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН отмечал, что если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся украинцами, то последствия для Киева могут быть очень серьезными. По его словам, диверсий подобного уровня не было за последние десятилетия.

