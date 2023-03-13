Патрушев: У США и Англии есть спецназ, который мог взорвать «Северные потоки»

Соединенные Штаты и Англия имеют подразделения спецназа, которые способны устроить диверсии наподобие взрывов «Северных потоков». Такое заявление сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

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Он отметил, что другие страны Североатлантического альянса тоже используют боевых пловцов для совершения диверсий, однако только с одобрения страны, которая диктует основную повестку в НАТО.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН отмечал, что если причастные к подрыву «Северных потоков» окажутся украинцами, то последствия для Киева могут быть очень серьезными. По его словам, диверсий подобного уровня не было за последние десятилетия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСеверный Поток
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