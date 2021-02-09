Захарова призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пора перестать называть сторонников Алексея Навального оппозицией. По ее словам, это агенты влияния, деятельность которых направляет НАТО.
«Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция - это другое. А это агенты влияния, и я сейчас вам это докажу», - сказала Захарова в эфире «Первого канала».
В качестве доказательства она привела пример, что ранее сторонники Навального заявили, что больше не собираются проводить протесты зимой, а сегодня сообщили об очередном мероприятии. По мнению дипломата, это можно объяснить тем, что накануне в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча руководителя сети региональных «штабов Навального» Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК (признан иноагентом) Владимира Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии.
«Думаю, им просто четко объяснили - никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию», - сказала Захарова.
Между тем, телеведущая Ксения Собчак в эфире НСН поделилась скепсисом насчёт нового формата протестных акций, с помощью которого оппозиция стремится уйти от уличного противостояния с силовиками и удержать аудиторию.
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