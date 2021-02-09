Захарова призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией

В качестве доказательства она привела пример, что ранее сторонники Навального заявили, что больше не собираются проводить протесты зимой, а сегодня сообщили об очередном мероприятии. По мнению дипломата, это можно объяснить тем, что накануне в Брюсселе, в постпредстве Польши при ЕС прошла онлайн-встреча руководителя сети региональных «штабов Навального» Леонида Волкова и исполнительного директора ФБК (признан иноагентом) Владимира Ашуркова со странами-членами ЕС, а также США и Британии.

«Думаю, им просто четко объяснили - никакой весны и лета ждать не надо и что нужно продолжать раскачивать ситуацию», - сказала Захарова.

Между тем, телеведущая Ксения Собчак в эфире НСН поделилась скепсисом насчёт нового формата протестных акций, с помощью которого оппозиция стремится уйти от уличного противостояния с силовиками и удержать аудиторию.



