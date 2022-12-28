Захарова призвала не реагировать на требования Киева исключить Россию из ООН
Реагировать на призывы Киева исключить Россию из ООН не следует, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире радио Sputnik.
На вопрос о том, как Россия должна отреагировать на подобные намерения, Захарова отметила, что Москве нужно «ничего не делать».
ֿ«Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет», — подчеркнула дипломат.
Представитель МИД напомнила, что Украина в разные годы переживала разных «мерзавцев», которые развалили страну. Москве необходимо принять это к сведению, выстраивая свою политику, отмечает «Свободная пресса».
«Но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики, и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», — добавила Захарова.
Ранее в МИД Украины выступили с требованием исключить Россию из ООН, напоминает РИА ФАН. Однако это невозможно, поскольку у РФ есть право вето в Совбезе организации.
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