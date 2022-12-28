Захарова призвала не реагировать на требования Киева исключить Россию из ООН

На вопрос о том, как Россия должна отреагировать на подобные намерения, Захарова отметила, что Москве нужно «ничего не делать».

ֿ«Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД напомнила, что Украина в разные годы переживала разных «мерзавцев», которые развалили страну. Москве необходимо принять это к сведению, выстраивая свою политику, отмечает «Свободная пресса».

«Но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики, и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», — добавила Захарова.

Ранее в МИД Украины выступили с требованием исключить Россию из ООН, напоминает РИА ФАН. Однако это невозможно, поскольку у РФ есть право вето в Совбезе организации.

