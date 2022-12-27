«Филькина грамота». Слуцкий оценил призыв Украины исключить Россию из ООН

По его словам, подобное решение станет «закладкой мины под самую массовую, авторитетную, значимую международную организацию, сформированную после Второй мировой войны».

Комментируя призыв Киева исключить Россию из ООН, он отметил, что эта некомпетентная «филькина грамота», рассчитаная исключительно на популистский эффект.

«Украинский МИД сегодня вообще, как говорится, в ударе... заявление с призывом исключить Россию из ООН... явно составляли люди, нуждающиеся в историческом ликбезе. Некомпетентная «филькина грамота» рассчитана исключительно на популистский эффект. И основания, и приведённая аргументация - для отсталых», - написал Слуцкий.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен выступить с официальным заявлением об исключении России из Совета Безопасности ООН, пишут «Известия».