Захарова призвала МАГАТЭ оценить действия Киева по хранению боеприпасов на АЭС

В этой связи, как подчеркнула дипломат, Россия обращается к МАГАТЭ изучить эти данные.

«Мы призываем секретариат МАГАТЭ не спешить с выводами и оценками текущей ситуации, также более тщательно взглянуть на то, что происходит сейчас на украинских АЭС», - отметила Захарова.

Она также добавила, что у международного сообщества должно возникнуть чувство глубокой озабоченности в связи с сообщениями, что Киев прикрывается ядерными объектами, чтобы накапливать западную военную помощь.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о хранении ВСУ оружия и боеприпасов на территории АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



