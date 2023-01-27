Захарова призвала МАГАТЭ оценить действия Киева по хранению боеприпасов на АЭС
Служба внешней разведки России сообщила о хранении Украиной оружия и боеприпасов на атомных электростанциях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
По её словам, благодаря разведданным стало известно, что киевские власти хранят на АЭС ракеты к комплексам РСЗО HIMARS и иностранным системам ПВО.
В этой связи, как подчеркнула дипломат, Россия обращается к МАГАТЭ изучить эти данные.
«Мы призываем секретариат МАГАТЭ не спешить с выводами и оценками текущей ситуации, также более тщательно взглянуть на то, что происходит сейчас на украинских АЭС», - отметила Захарова.
Она также добавила, что у международного сообщества должно возникнуть чувство глубокой озабоченности в связи с сообщениями, что Киев прикрывается ядерными объектами, чтобы накапливать западную военную помощь.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о хранении ВСУ оружия и боеприпасов на территории АЭС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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