Путин готов встретиться с Гросси
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет рабочем графики встречи с главой МАТАТЭ Рафаэлем Гроссии.
«Президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и всей организацией», - цитирует Пескова РИА Новости.
Песков отметил, что для России чрезвычайно важно взаимодействовать с МАГАТЭ.
Ранее появилась информация о том, что украинские военные превращают территории АЭС в склады вооружения. К примеру, по словам главы СВР Сергея Нарышкина, на Ровенскую атомную электростанцию направили несколько вагонов с оружием, которое доставлялось через станцию «Рафаловка».
В октябре прошлого года Путин и Гроссии в Санкт—Петербурге обсуждали ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru