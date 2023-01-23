Путин готов встретиться с Гросси

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока нет рабочем графики встречи с главой МАТАТЭ Рафаэлем Гроссии.

«Президент говорил, что мы намерены, и готовы, и заинтересованы в продолжении контактов с ним и всей организацией», - цитирует Пескова РИА Новости.

Песков отметил, что для России чрезвычайно важно взаимодействовать с МАГАТЭ.

Ранее появилась информация о том, что украинские военные превращают территории АЭС в склады вооружения. К примеру, по словам главы СВР Сергея Нарышкина, на Ровенскую атомную электростанцию направили несколько вагонов с оружием, которое доставлялось через станцию «Рафаловка».

В октябре прошлого года Путин и Гроссии в Санкт—Петербурге обсуждали ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

