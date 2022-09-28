Захарова призвала Байдена к ответу за угрозу покончить с «Северным потоком»
Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден обязан прокомментировать возможную роль Вашингтона в авариях на газопроводах системы «Северный поток». Такой призыв обнародовала в соцсетях официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она напомнила, что ранее глава Белого дома заявлял о готовности США «покончить с «Северным потоком» в том случае, если Москва решится «вторгнутся на Украину». Захарова сопроводила свой пост видео с этим выступлением американского лидера от 7 февраля.
«Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!» —прокомментировала запись представитель МИД РФ.
Компания – оператор Nord Stream 2 AG в понедельник, 26 сентября сообщила, что на одной из ниток нефункционирующего «Северного потока – 2» произошла резкая утечка технического газа, которым он был заполнен. В дальнейшем выяснилось, что повреждены также две нитки «Северного потока».
Власти Швеции и Дании сообщили, что в районе утечек газа были зафиксированы два мощных подводных взрыва. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что причиной ЧП стала диверсия.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бывший министр иностранных дел и обороны Польши Радек Сикорский открыто поблагодарил США «за диверсию».
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