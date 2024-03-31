Захарова пригрозила заменить французские товары в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила заменить французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что «ей будут не рады».
Так Захарова отреагировала на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая сказала, что спортсменам из России и Белоруссии «не будут рады» в столице Франции на Олимпийских играх.
«Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами», — написала Захарова в Telegram.
Она напомнила, что в России есть большой выбор товаров, которыми можно заменить французские.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал с уважением относиться к решению российских спортсменов участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом представитель Кремля заявил в интервью AIF.Ru.
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