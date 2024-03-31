Захарова пригрозила заменить французские товары в России

Так Захарова отреагировала на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая сказала, что спортсменам из России и Белоруссии «не будут рады» в столице Франции на Олимпийских играх.

«Еще одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами», — написала Захарова в Telegram.

Она напомнила, что в России есть большой выбор товаров, которыми можно заменить французские.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал с уважением относиться к решению российских спортсменов участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом представитель Кремля заявил в интервью AIF.Ru.



