Захарова предостерегла Запад от вмешательства в ситуацию в Грузии

Дипломат предостерегла Запад от попыток управления внутриполитическим кризисом в Грузии с помощью неправительственных организаций.

Целью подобного вмешательства она назвала разрушение стабильности и безопасности в Закавказье. Участие Запада в грузинском кризисе подорвет благополучие граждан страны, полагает представитель внешнеполитического ведомства.

«О благосостоянии, благополучии, безопасности народа и народов, проживающих на территории Грузии, и самой Грузии как общности на Западе думают мало», - добавила дипломат.

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о заговоре с целью «украинизировать» страну и втянуть ее в конфликт с Россией, пишет НСН.

