Захарова предостерегла Запад от вмешательства в ситуацию в Грузии

Любые попытки вмешательства западных стран в дела Грузии недопустимы. Об этом в интервью Telegram-каналу «Многополярность» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Дипломат предостерегла Запад от попыток управления внутриполитическим кризисом в Грузии с помощью неправительственных организаций.

Целью подобного вмешательства она назвала разрушение стабильности и безопасности в Закавказье. Участие Запада в грузинском кризисе подорвет благополучие граждан страны, полагает представитель внешнеполитического ведомства.

«О благосостоянии, благополучии, безопасности народа и народов, проживающих на территории Грузии, и самой Грузии как общности на Западе думают мало», - добавила дипломат.

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о заговоре с целью «украинизировать» страну и втянуть ее в конфликт с Россией, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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