Захарова предостерегла Запад от вмешательства в ситуацию в Грузии
Любые попытки вмешательства западных стран в дела Грузии недопустимы. Об этом в интервью Telegram-каналу «Многополярность» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат предостерегла Запад от попыток управления внутриполитическим кризисом в Грузии с помощью неправительственных организаций.
Целью подобного вмешательства она назвала разрушение стабильности и безопасности в Закавказье. Участие Запада в грузинском кризисе подорвет благополучие граждан страны, полагает представитель внешнеполитического ведомства.
«О благосостоянии, благополучии, безопасности народа и народов, проживающих на территории Грузии, и самой Грузии как общности на Западе думают мало», - добавила дипломат.
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о заговоре с целью «украинизировать» страну и втянуть ее в конфликт с Россией, пишет НСН.
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