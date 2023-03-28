Мишель: переговоры о приеме в ЕС Украины, Молдавии и Грузии начнутся в декабре

Вопросы о возможном членстве Грузии, Молдавии и Украины в ЕС будут обсуждаться в декабре на саммите Европейского союза. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

По его словам, это произойдет после того, как Еврокомиссия представит результаты своего отчета о прогрессе этих стран на европейском пути.