Мишель: переговоры о приеме в ЕС Украины, Молдавии и Грузии начнутся в декабре

Вопросы о возможном членстве Грузии, Молдавии и Украины в ЕС будут обсуждаться в декабре на саммите Европейского союза. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

По его словам, это произойдет после того, как Еврокомиссия представит результаты своего отчета о прогрессе этих стран на европейском пути.

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«На основании этого отчета я намерен поставить вопрос о начале диалога с странами об их приеме в Евросоюз», — отметил глава Европейского Совета.

Ранее, как сообщала НСН, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях от НАТО не стоит.

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ФОТО: РИА Новости
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