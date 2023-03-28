Мишель: переговоры о приеме в ЕС Украины, Молдавии и Грузии начнутся в декабре
Вопросы о возможном членстве Грузии, Молдавии и Украины в ЕС будут обсуждаться в декабре на саммите Европейского союза. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.
По его словам, это произойдет после того, как Еврокомиссия представит результаты своего отчета о прогрессе этих стран на европейском пути.
«На основании этого отчета я намерен поставить вопрос о начале диалога с странами об их приеме в Евросоюз», — отметил глава Европейского Совета.
Ранее, как сообщала НСН, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о вступлении Украины в ЕС или гарантиях от НАТО не стоит.
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