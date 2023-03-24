Премьер Грузии рассказал о заговоре по «украинизации» страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о заговоре с целью «украинизировать» страну и сделать ее вторым фронтом в военном конфликте против России, сообщает ТАСС.

Бербок посетит Грузию для обсуждения прозападных реформ

Политик уверен, что главная цель протестов в стране - дестабилизировать общество и политические силы.

«Я хочу спросить у нашего общества, какой патриот или политическая сила, защищающая национальные интересы, пытается свергнуть и сменить власть, когда в нашем регионе сложнейший кризис?» - сказал премьер.

Он также напомнил, что Грузия не является членом какого-либо военного альянса, а потому не имеет никаких гарантий протекции.

Ранее сенатор Григорий Карасин в беседе с НСН осудил вмешательства третьих стран во внутренние дела Грузии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры