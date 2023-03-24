Премьер Грузии рассказал о заговоре по «украинизации» страны
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о заговоре с целью «украинизировать» страну и сделать ее вторым фронтом в военном конфликте против России, сообщает ТАСС.
Политик уверен, что главная цель протестов в стране - дестабилизировать общество и политические силы.
«Я хочу спросить у нашего общества, какой патриот или политическая сила, защищающая национальные интересы, пытается свергнуть и сменить власть, когда в нашем регионе сложнейший кризис?» - сказал премьер.
Он также напомнил, что Грузия не является членом какого-либо военного альянса, а потому не имеет никаких гарантий протекции.
Ранее сенатор Григорий Карасин в беседе с НСН осудил вмешательства третьих стран во внутренние дела Грузии.
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