Премьер Грузии рассказал о заговоре по «украинизации» страны

Политик уверен, что главная цель протестов в стране - дестабилизировать общество и политические силы.

«Я хочу спросить у нашего общества, какой патриот или политическая сила, защищающая национальные интересы, пытается свергнуть и сменить власть, когда в нашем регионе сложнейший кризис?» - сказал премьер.

Он также напомнил, что Грузия не является членом какого-либо военного альянса, а потому не имеет никаких гарантий протекции.

Ранее сенатор Григорий Карасин в беседе с НСН осудил вмешательства третьих стран во внутренние дела Грузии.

