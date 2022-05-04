Захарова предложила ЕС «отменить самих себя»
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала подготовку Евросоюзом нового пакета санкций в отношении России.
«Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее стало известно, что Брюссель готовит очередной пакет антироссийских ограничений. По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, в него войдут меры по импорту нефти, отключение от SWIFT ряда российских банков, список «лиц, причастных к дезинформации», напоминает Ura.ru.
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