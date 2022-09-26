МИД Белоруссии: Минск хотел бы получить гарантии безопасности для себя

В случае если между Москвой и Киевом будет достигнут мир, Белоруссия хотела бы получить для себя конкретные гарантии безопасности наряду с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает РИА Новости.

«Пусть бегут»: Лукашенко оценил выезд мужчин из России на фоне мобилизации

Он пояснил, что Минск запросил гарантии для того, чтобы обеспечить стране спокойное политическое и экономическое развитие.

По мнению главы МИД, достижение полной и абсолютной безопасности без Белоруссии, находящейся в центре Европы, невозможно.

Ранее Макей также заявил, что Белоруссия пока не нуждается в размещении российских военных баз.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БезопасностьБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры