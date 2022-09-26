МИД Белоруссии: Минск хотел бы получить гарантии безопасности для себя
В случае если между Москвой и Киевом будет достигнут мир, Белоруссия хотела бы получить для себя конкретные гарантии безопасности наряду с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает РИА Новости.
Он пояснил, что Минск запросил гарантии для того, чтобы обеспечить стране спокойное политическое и экономическое развитие.
По мнению главы МИД, достижение полной и абсолютной безопасности без Белоруссии, находящейся в центре Европы, невозможно.
Ранее Макей также заявил, что Белоруссия пока не нуждается в размещении российских военных баз.
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