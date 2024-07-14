Захарова: Поставляемые на вооружение Украины деньги следует направить на полицию и спецслужбы США

Средства, которые США направляют на вооружение Украины, следует перенаправить на финансирование американской полиции и спецслужб страны, которые должны обеспечивать правопорядок внутри государства. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, крупным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Киеву Вашингтон создал террористическую структуру на Украине.

В связи с этим Захарова подчеркнула, что американскому правительству следует «инвентаризировать» свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народом.

«Колокол звонит уже по Вашингтону!», - написала она в своих соцсетях.

Ухо, кровь и молодой стрелок: Что известно о покушении на Дональда Трампа

Накануне 20-летний Томас Мэтью Крукс устроил стрельбу на митинге сторонников экс-президента США Дональда Трампа, передает RT. В ходе своего выступления на сцене в Butler Farm Show политик был ранен в ухо, после чего он экстренно покинул сцену.

Преступника ликвидировали. У него была винтовка AR. Очевидцы сообщали, что видели, как неизвестный с оружием залез на крышу одного из зданий в 120 метрах от сцены, на которой находился Трамп, и звали полицию и сотрудников спецслужб. Однако они не обратили на это внимания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеДональд ТрампПолицияСШАМария Захарова

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