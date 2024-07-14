Средства, которые США направляют на вооружение Украины, следует перенаправить на финансирование американской полиции и спецслужб страны, которые должны обеспечивать правопорядок внутри государства. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, крупным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Киеву Вашингтон создал террористическую структуру на Украине.

В связи с этим Захарова подчеркнула, что американскому правительству следует «инвентаризировать» свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народом.

«Колокол звонит уже по Вашингтону!», - написала она в своих соцсетях.