Захарова: Поставляемые на вооружение Украины деньги следует направить на полицию и спецслужбы США
Средства, которые США направляют на вооружение Украины, следует перенаправить на финансирование американской полиции и спецслужб страны, которые должны обеспечивать правопорядок внутри государства. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, крупным финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Киеву Вашингтон создал террористическую структуру на Украине.
В связи с этим Захарова подчеркнула, что американскому правительству следует «инвентаризировать» свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентам, странам и народом.
«Колокол звонит уже по Вашингтону!», - написала она в своих соцсетях.
Накануне 20-летний Томас Мэтью Крукс устроил стрельбу на митинге сторонников экс-президента США Дональда Трампа, передает RT. В ходе своего выступления на сцене в Butler Farm Show политик был ранен в ухо, после чего он экстренно покинул сцену.
Преступника ликвидировали. У него была винтовка AR. Очевидцы сообщали, что видели, как неизвестный с оружием залез на крышу одного из зданий в 120 метрах от сцены, на которой находился Трамп, и звали полицию и сотрудников спецслужб. Однако они не обратили на это внимания.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru