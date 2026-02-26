Путин: Москва и Минск сделают все для военной безопасности Союзного государства

Выступая на заседании Высшего госсовета объединения, он указал, что Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в прошлом году, является надёжной основы союзничества Москвы и Минска.

«Документ направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности нашей территории и внешней границы», - подчеркнул глава российского государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудит с Путиным участие в Совете мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».