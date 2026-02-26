Путин: Москва и Минск сделают все для военной безопасности Союзного государства
Россия и Белоруссия готовы сделать всё необходимое для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на заседании Высшего госсовета объединения, он указал, что Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в силу в прошлом году, является надёжной основы союзничества Москвы и Минска.
«Документ направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности нашей территории и внешней границы», - подчеркнул глава российского государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудит с Путиным участие в Совете мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
