Рэпер Гуф получил условный срок за драку с полицейским

Инцидент произошёл в деревне Малые Горки в октябре 2024 года. По версии следствия, музыкант и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в бане избили брата администратора и забрали его телефон.

Позже выяснилось, что пострадавшим оказался сотрудник полиции, который в момент инцидента не был на службе.

По решению суда, Долматов и Саруханян получили по году лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.

Ранее Гуфа оштрафовали на 9 000 рублей за неуплату штрафа, который был назначен ему за езду по выделенной линии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

