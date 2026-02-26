Рэпер Гуф получил условный срок за драку с полицейским
Наро-Фоминский городской суд признал виновным в самоуправстве рэпера Алексея Долматова (Гуф). Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в деревне Малые Горки в октябре 2024 года. По версии следствия, музыкант и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в бане избили брата администратора и забрали его телефон.
Позже выяснилось, что пострадавшим оказался сотрудник полиции, который в момент инцидента не был на службе.
По решению суда, Долматов и Саруханян получили по году лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.
Ранее Гуфа оштрафовали на 9 000 рублей за неуплату штрафа, который был назначен ему за езду по выделенной линии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
