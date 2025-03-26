СМИ: Посол Дарчиев направится в Вашингтон 26 марта
26 марта 202509:51
Новый посол РФ в США Александр Дарчиев в среду направится в Вашингтон. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.
«Посол отправится в Вашингтон, как ожидается, 26 марта», - отметил собеседник агентства.
Источник не привел каких-либо подробностей.
В начале марта президент Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом России в Соединенных Штатах. До этого дипломат возглавлял департамент Северной Атлантики МИД РФ, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru