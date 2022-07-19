Захарова посмеялась над пилотирующим истребитель Джонсоном
Действия ушедшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который полетал на истребителе на фоне повышения цен в стране — очередной пример «английского юмора». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Джонсон поделился видео полета на истребителе Eurofighter Typhoon, напоминает РИА ФАН. Политик продемонстрировал вид из кабины самолета и рассказал, что выполнил несколько фигур высшего пилотажа, пишет Газета.ру.
«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка - удел небожителей. Английский юмор», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Между тем Великобритания заняла вторую строчку в рейтинге стран Европы до доступности бензина. Соответствующее исследование провело РИА Новости, изучив, сколько топлива жители страны могут приобрести на месячную зарплату. Так, подданные Соединенного Королевства могли бы купить около 1459 литров бензина. Лидером рейтинга стал Люксембург с показателем более 2000 литров топлива. Россия заняла лишь 13 место: граждане могут приобрести на среднюю месячную зарплату 1057 литров бензина.
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