Захарова посмеялась над пилотирующим истребитель Джонсоном

Действия ушедшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который полетал на истребителе на фоне повышения цен в стране — очередной пример «английского юмора». Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Джонсон поделился видео полета на истребителе Eurofighter Typhoon, напоминает РИА ФАН. Политик продемонстрировал вид из кабины самолета и рассказал, что выполнил несколько фигур высшего пилотажа, пишет Газета.ру.