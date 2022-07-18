Захарова высмеяла захотевшую «вызвать Путина на разговор» Трасс

Ранее Трасс заявила, что готова «сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор» в рамках саммита G20. Министр оговорилась, что пойдет на это, если будет избрана премьер-министром Британии, отмечает Ura.ru.

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" [главу МИД России] Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

