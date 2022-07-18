Захарова высмеяла захотевшую «вызвать Путина на разговор» Трасс
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выразившую готовность «вызвать на разговор» президента РФ Владимира Путина.
Ранее Трасс заявила, что готова «сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор» в рамках саммита G20. Министр оговорилась, что пойдет на это, если будет избрана премьер-министром Британии, отмечает Ura.ru.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" [главу МИД России] Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru