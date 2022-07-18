Россия заняла 13-е место в рейтинге стран Европы по доступности бензина
Россия заняла 13 место в Европе по доступности бензина, жители страны могут в среднем приобрести на месячную зарплату 1057 литров топлива. Соответствующее исследование провело РИА Новости.
На первом месте в рейтинге оказался Люксембург: здесь гражданин может приобрести больше двух тысяч литров топлива при средней стоимости 95-го бензина в 120,8 рубля за литр. Второе место занимает Великобритания, жители которой могут купить около 1459 литров топлива, отмечает телеканал «360». Далее в списке расположились Ирландия, Германия и Нидерланды, где на среднемесячную зарплату можно купить 1400 литров бензина.
При этом Россия стала второй по стоимости 95-го бензина: топливо в стране стоит в среднем 51,2 рубля за литр. Первое место в этом рейтинге занял Казахстан (28,2 рубля за литр), третьей стала Белоруссия (около 57 рублей), отмечает РЕН ТВ.
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